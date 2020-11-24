Azeri şehit Dursunov'un Galatasaray vasiyeti gerçek oldu

Ermenistan ile savaşta hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Azeri asker Farid Dursunov'un Galatasaray isteği yerine getirildi.

Qafqazinfo'nun haberine göre Azeri asker arkadaşlarına, "Eğer şehit olursam, mezarımın başına Azerbaycan bayrağıyla birlikte Galatasaray bayrağı da asın" şeklinde vasiyette bulundu.

Farid Dursunov'un şehit olmasının ardından mezarının başına, Azerbaycan bayrağıyla birlikte sarı-kırmızılı bayrak da çekildi.

Dursunov'un arkadaşlarının bu konuyla ilgili Galatasaray'ı da bilgilendirdikleri kaydedildi. Sarı kırmızılı kulüp yetkililerinin de şehidin hatırasını ölümsüzleştirmek için bazı resmi adımlarda bulunacakları yazıldı.