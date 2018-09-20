0553 313 94 23

Azeri işadamının katili 'eski polis şefi' yakalandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İsmailov’u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberindeki şoförü yakalanarak, İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 08:37
Azeri işadamının katili 'eski polis şefi' yakalandı!

Bakırköy Florya'da Azeri işadamı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. İsmailov'u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberinde bulunan şoförü Beşiktaş’ta bir mekanda saat 01:00'da yakalandı.

KATİL AZERİ ESKİ POLİS ŞEFİ

Gözel Damirov'un Azerbaycan'da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Gözel Damirov ve şoförü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildiği sırada, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, polis ekipleri tarafından sorguya alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Gözel Damirov'un işadamı İtimat İsmailov'u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor.

Gözel Damirov ve beraberindeki şüphelinin sorguları sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 08:37
  1. İstanbul
  2. azeri işadamı
  3. silahlı saldırı
  4. saldırgan
  5. yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    1. Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini..
    2. Irkçı Geert Wilders'tan skandal..
    3. Akhisarspor'da tarihi maç!
    4. Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel..
    5. Türkiye rotayı çevirdi, Amerika'nın..
    6. Hükümet düğmeye bastı… 200 gün süreyle..
    7. İtalya Sivas Kangalı için harekete..
    8. Kayıp Sedanur hakkında yeni gelişme…..
    9. Gezi olayları lise ders kitaplarına..
    10. Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!
    11. Cocu'dan sürpriz Valbuena kararı
    12. Ortalık karışmıştı... Esed’ten..
    13. Adnan Oktar şimdi de Cübbeli Ahmet’e..
    14. TSK o teröristi öldürmüştü…..
    15. Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli..
    16. Konya’da Feci kaza! İki kişi hayatını..
    17. Bakan test etti! Kamuya araç alım ve..
    18. 'Meclis'e yeni parti geliyor'
    19. Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı..
    20. Öldürülen işadamı Star yazarının eşi..
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti