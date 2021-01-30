Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu Türkiye ihaneti ortaya çıkardı

Muhammet Kutlu Ankara

Karabağ’ı 44 günlük savaşla işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu’nun kahramanlığı tarihe geçerken, savaşın kaderini, ihaneti Türkiye tarafından belgelenen eski Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov’un görevden alınmasının değiştirdiği ortaya çıktı. Akit’in hassas kaynaklardan edindiği bilgilere göre, 14 Temmuz 2020’de Ermenistan ordusunun Tovuz’a gerçekleştirdiği saldırının altında büyük bir ihanet planı olduğu anlaşıldı. Saldırıda Tümgeneral Polat Heşimov’un şehit olmasından rahatsız olan Türkiye, Tovuz saldırısının şifrelerini çözerek Azerbaycan’a iletti. Buna göre; Türkiye’de eğitim alan ve Türk ekolüyle yetişen Heşimov’un emin adımlarla ilerlediği Genelkurmay Başkanlığı’na engel olmak üzere harekete geçen Azeri çevreler, Genelkurmay Başkanı Sadıkov’un büyük ihaneti ile Heşimov’un şehit edilerek bertaraf olmasını sağladılar.

Heşimov gelmeden silahlar konuşlandırıldı!

Türkiye’nin ortaya çıkardığı ihanetin en sarsıcı yönü ise, Sadıkov’un Ermenilerle anlaşarak Heşimov’u bizzat Ermenistan ordusunun rahatlıkla vurabileceği Tovuz’daki Azerbaycan mevzilerine göndermesiydi. Büyük ihanet sayesinde Ermenistan güçleri top ve füze atışlarıyla Heşimov ve beraberindeki 6 Azerbaycan askerini şehit ettiler. Ortaya çıkarılan ihanet planının çarpıcı taraflarından biri de, Heşimov’un Tovuz’daki mevzileri teftiş etmesinden kısa süre önce, kendisini vuracak ağır silahların Ermenistan tarafına konuşlandırılmasıydı. Ancak Türkiye’nin verdiği bilgilerle hain Genelkurmay Başkanı Karabağ savaşı öncesi görevden el çektirildi. İleriki günlerde Ermeni saldırılarıyla savaşa dönüşen çatışma, Azerbaycan içindeki en büyük müttefiklerini kaybeden Ermenilerin mağlubiyeti ile sonuçlanmış oldu. Hatta Akit’e ulaşan kritik bilgilere göre, Ermenistan’ın bu savaşa hazırlıksız yakalanmasının en önemli sebebi, nasıl olsa Azerbaycan ordusunun her hareketinin kendilerine ulaştırılacağına ve oradaki üst düzey müttefiklerinin Azerbaycan Ordusu’nun yanlış komuta edilerek yenilmesini sağlayacağına olan inançlarıydı.

Kırılma noktası ekol değişimi

Yıllardır Tümgeneral Polat Heşimov gibi yüzlerce subayın Türkiye’ye giderek eğitim alması ile Azerbaycan Ordusu’nda “Türk ekolü” güçlenmişti. Bu da ordu içindeki “Rus ekolünün” temsilcileri ve ekolün sürmesini isteyen güçleri rahatsız ediyordu. Bu nedenle atama ve terfilerde eski Genelkurmay Başkanı Sadıkov ve ekibinin Türk ekolüne bağlı subayları tasfiye çabaları göze çarpıyordu. Bu da silahlı kuvvetlerde dile getirilmeyen, ancak fiili durumda kendisini hissettiren bir ikilik meydana getiriyordu. Heşimov ve beraberindeki askerlerin şehit edilmesiyle başlayan süreç, ordu içinde kırılmaya yol açarak ekol değişimini beraberinde getirdi. 2. Karabağ Savaşı öncesinde Rus ekolünün pasifize edilmesiyle, zafer de iki aydan kısa süre içinde geldi.