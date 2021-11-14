Azeri askerlere Ermeni terör saldırısı
Karabağ’da nöbet tutan Azeri askerlere Mirzoyan adlı Ermeni terörist ve arkadaşları tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Geçen yılki Karabağ savaşında tarihi bir hezimet alarak işgal ettiği toprakları Azerbaycan’a bırakmak zorunda kalan Ermeniler, uslanmadı...
Dün sabah erken saatlerde Karabağ’da Azerbaycan ve Rus askerlerine Ermenilerce terör saldırısı düzenlendi, saldırıda 3 Azerbaycan askeri yaralandı.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığından yapılan ortak açıklamada, Şuşa şehri Taşaltı köyü yakınlarında Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında Norayr Mirzoyan (46) isimli Ermeni vatandaş ve başka şahıslar tarafından RGD-5 tipli el bombası atıldığı bildirildi.
Soruşturma açıldı
Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.