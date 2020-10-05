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Siyaset Azerbaycanlılar Akit’e konuştu: Ermenistan kalleşlik peşinde
Siyaset

Azerbaycanlılar Akit’e konuştu: Ermenistan kalleşlik peşinde

Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusunun taaruzları sonrası kahbece bir yola başvurarak Gence’nin sivil yerleşim yerlerini vurmasına ilişkin Akit'e açıklamalarda bulunan Azerbaycanlılar, "Ermenistan kalleşlik peşinde" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:24:00 - 2020-10-05 12:25:03
Azerbaycanlılar Akit’e konuştu: Ermenistan kalleşlik peşinde

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun taarruzlarını durduramayan ve uluslararası destek bulamayan Ermenistan, kahpece bir yola başvurarak Karabağ dışındaki Gence’nin sivil yerleşim yerlerini vurdu. Çok sayıda sivilin şehit olduğu belirtilirken, Akit’e konuşan Azeriler, Gence saldırısının, savaşı işgal edilmiş topraklar dışına taşıyarak uluslararası desteği elde etmeye yönelik olduğu görüşünde birleştiler.

GKAM Başkanı Muhammed Esedullahzade: “Ermenistan’ın sivil hedeflerini vurması, Azerbaycan karşısındaki acziyetini gösteriyor. Macron dışında kimse Ermenilere arka çıkmadı. Önce topraklarımızı kurtaracağız sonra da barış masasına oturacağız.

Azeri Gazeteci Yazar Oktay Hacımusalı: “Gence’ye saldıran Ermenilerin amacı savaşı farklı bir cepheye çekmek. Kazandığımız zaferler Ekmenileri birbirine düşürdü. Koçaryan ile iktidarda olan Paşinyan taraftarları arasında silahlı çatışma bile çıkmış.

Kafkas İslam Ordusu uyandı

Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı: “15 kentimiz işgalden kurtarılmıştır. Yeni bir uyanış başlamıştır. Türk ve Azerbaycan bayrakları Azerbaycan’da yan yana dalgalanmaktadır. Bu da Kafkas İslam Ordusu şuurunun uyandığını gösteriyor.

Muasır İnkişaf Birliği Başkanı Mübariz Göyüşlü: “Azerbaycan mukaddes bir savaşa başlamıştır. Düşmanın düzeni bozulmuş, psikolojisi düşmüştür. İnşallah kısa sürede tüm işgal edilmiş topraklarımızı kurtaracağız.

Siyaset Yorumcusu Azer Hasret: “Durum Azerbaycan lehine. Ermeni askerleri kaçmakta ya da teslim olmakta. Düşman da boş durmuyor ve sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Ancak kazanacağımıza inanıyoruz, çünkü haklıyız.

Yeni Akit Gazetesi

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