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Dünya Azerbaycanlı yetkili görüntüleri paylaştı: Katliam yapacaktı
Dünya

Azerbaycanlı yetkili görüntüleri paylaştı: Katliam yapacaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 'kamikaze drone'ların sivil yerleşim yerlerinin üzerinde uçtuğu sırada düşürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:10:00 -
Azerbaycanlı yetkili görüntüleri paylaştı: Katliam yapacaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait "kamikaze drone" olarak bilinen küçük ve ölümcül SİHA'ların, sivil bölgede uçtuğu sırada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Daha önce Rusya Devlet televizyonuna canlı yayında açıklamalarda bulunan Paşiyan’ın askeri danışmanı Harutyunyan, “Sivilleri panik oluşturmak için vuruyoruz” diyerek büyük bir itirafta bulunmuş ve Rus televizyonu hemen reklama gitmişti.

Sivilleri ve Karabağ haricindeki bölgeleri panik oluşturmanın yanı sıra, savaş alanını genişletmek için vuran Ermenistan; savaşın Ermenistan topraklarına taşınmasını ve Rusya’nın müdahalesini umut ediyor.

Zira geçtiğimiz gün ilk defa kendisi açıklama yapan Putin, Ermenistan'a verdikleri savunma taahhütünü unutmadıklarını ancak çatışmanın şuan Azerbaycan toprakları da gerçekleştiğini söylemişti.

Bu da aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karabağ'ı Azerbaycan'ın toprağı olarak gördüğü ve Ermenistan'a dolaylı yoldan işgalci dediği anlamı taşıyor.

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