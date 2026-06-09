Azerbaycanlı uzman Elnur Eltürk Akit’e değerlendirdi: Türk dünyası kültürel ve toplumsal açıdan yeni bir gelişim aşamasına girdi

Merkezi Bakü’de bulunan Türk Aksakalları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliğinin Başkan Yardımcısı, Diaspora Uzmanı, Araştırmacı Elnur Eltürk, Türk dünyasında kültürel iş birliğinin genişletilmesinin stratejik önem taşıdığını belirterek, “Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesi yalnızca resmî düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal ve insani platformlarda da daha aktif bir şekilde sürdürülmelidir” dedi.

TÜRK DEVLETLERİNDE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

“Ortak tarih, ortak kültürel miras ve dil yakınlığı, bu entegrasyonu daha da güçlendiren temel unsurlardan biridir” diyen Eltürk şunları söyledi: “Türkiye'nin kültür alanında hayata geçirdiği uluslararası projeler, Azerbaycan'ın düzenlediği insani forumlar ve diğer Türk devletlerinin girişimleri bu sürece yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Günümüzde küreselleşme sürecinde kültürel kimliğin korunması özel önem taşımaktadır. Ortak kültürel projeler, edebî etkinlikler, gençlik forumları ve bilimsel iş birliği programları Türk dünyasının birliğini daha da pekiştirebilir. Özellikle genç nesiller arasındaki karşılıklı ilişkilerin artırılması, gelecekteki entegrasyonun temel güvencesidir. Bu mirasın korunması ve uluslararası düzeyde tanıtılması için ortak projelerin artırılması büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda Türk devletleri arasındaki kültürel diplomasi daha sistemli bir nitelik kazanmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan arasında kültürel ve insani projelerin genişlemesi artık somut sonuçlar vermektedir. Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, bu iş birliğinin kurumsal temellerini güçlendirmektedir. Türk dünyasında kültürel ve toplumsal iş birliğinin derinleşmesinin gelecekte daha sıkı entegrasyona, ortak değerlerin güçlenmesine ve uluslararası arenada ortak bir kültürel platformun oluşmasına zemin hazırlayacağı kesindir”