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Gündem Azerbaycanlı tarihçiye kardeşlik ödülü: “Türk dünyasının birliğine hizmet etmeye devam edeceğim”
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Azerbaycanlı tarihçiye kardeşlik ödülü: “Türk dünyasının birliğine hizmet etmeye devam edeceğim”

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Azerbaycanlı tarihçiye kardeşlik ödülü: "Türk dünyasının birliğine hizmet etmeye devam edeceğim"

Hayatını kardeş Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine adayan Azerbaycanlı tarihçi ödüllendirildi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Profesörü, “Milli Manevi Değerler ve Çağdaş Yaklaşımlarla Sentezin Gelişimini Destekleme" Kamu Birliği Başkanı Prof. Dr. Sevinc Abbasova, Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası Bilimler Akademisi tarafından "Asli Akademik Üye" seçilerek "Uluslararası Altın Yıldız" madalyasına layık görüldü.

 

“TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Prof. Dr. Sevinc Abbasova, aldığı ödüle ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Bir tarihçi olarak her zaman inandım ki bilim, yalnızca kitap sayfalarında değil; aynı zamanda devletin güçlenmesinde, milli kimliğin korunmasında ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde de en büyük güçtür. Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve milli hafızasını korumak ise hepimizin manevi sorumluluğudur. Bu ödül benim için yalnızca bir unvan ya da madalya değildir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın bilimsel düşüncesine, kadın aydınlarının çalışmalarına ve Türk dünyasında kurulan manevi köprülere verilen değerin açık bir göstergesidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in liderliğinde ülkemizin uluslararası alandaki itibarının giderek artması, bilime ve aydınlara gösterilen yüksek önem biz bilim insanlarının omuzlarına daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ben de bundan sonraki çalışmalarımda devletime, milletime, Azerbaycan–Türkiye kardeşliğinin güçlenmesine ve Türk dünyasının birliğine hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğim”

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