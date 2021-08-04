Azerbaycanlı şehit çocuklarından Türkiye’ye ağlatan mesaj

Yeni Akit/Ankara

Kardeş Azerbaycan’da, Büyük Vatan Savaşı'nda şehit düşen kahramanların çocukları için Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Ateş Toprakları Üretimi tarafından "Babam Kahramandır" başlıklı bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi'nden başladı. Etkinliğe, tur otobüslerinde "Yaşasın Azerbaycan" şarkısını söyleyen şehit çocukları, üzerinde şehit babalarının resmi bulunan tişörtleri ile katıldı, destek veren diğer çocuklar ise bekar şehitlerin resimlerini giydi.

Devlet ve halk şehit çocuklarının her zaman yanındı

Topraklarımız için canlarını feda eden aziz şehitleri anmak, halkın bakımının daimi olacağını çocuklarına hissettirmek, şehit çocuklarından geriye kalanların etkin bir şekilde organize edilmesi ve çocukların katılımını sağlamak olan etkinlik, Dreamland Golf Kulübü'nde gerçekleşti.

Kahraman şehitlerin çocukları, eşleri ve diğer misafirleri selamladıktan sonra etkinliğin ev sahibi Leyla Guliyeva, herkesi bir dakikalık saygı duruşu ile galip ordumuzun şehit kahramanlarını anmaya çağırdı.

Etkinliğe konuk olarak katılan Bakü Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ragif Abbasov, etkinliğin şimdiden ezberlendiğini ve halk tarafından tanındığını söyledi. A. Eyyubov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başkomutan ve yiğit evlatlarımızın izlediği doğru politika sayesinde artık zafer sevincini yaşıyoruz dedi.

Yüzünü şehit çocuklarına çevirerek, "Azerbaycan babalarınız sayesinde tarih yazdı" dedi. Daha sonra konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yetkilisi Aydın Eyyubov, bu tür olayların demir yumruk gibi birliğimizin, toplumumuzun dayanışmasının bir kanıtı olduğunu söyledi. R.Abbasov, tüm projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Şehit çocukları Türkiye’yi unutmadı!

Ardından etkinliğin onur konuğu olan Azerbaycan Halk Sanatçısı şarkıcı Roya'yı önde gelen şehit Cebrail Dovletzade'nin annesi Maleyka ile birlikte davet etti. Roya, şehidin annesine böyle bir çocuk yetiştirdiği için teşekkür ederek, "Sizin gibi anne olmak istiyoruz" dedi. Şehit annesi Maleyka, sadece Cebrail Dovletzadeh'in annesi değil, tüm şehitlerin çocuklarının annesi olduğunu söyledi. Tüm şehit annelerine sabır dileyen Maleyka, herkese teşekkür etti.

Etkinliğin onur konuğu olan Halk Sanatçısı Roya Aykhan, çocuklarla birlikte "Zafer İlahisi"ni söyledi, gökyüzüne beyaz güvercinler uçurarak dünyaya "Savaşa hayır!" mesajı gönderdi.

Ardından sanatçı, katılımcılar için "Güvercin" şarkısını söyledi. Etkinlik sırasında şehit çocukları ve tüm katılımcılar, kardeş ülke Türkiye'de yaşanan doğal afeti de unutmayarak Türk bayrağını slogan attılar:

"Canımız yandı, içimiz yandı, seninleyiz Türkiye", "Birlikte harikasınız, siz aşksınız, Azerbaycan - Türkiye!"