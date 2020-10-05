Azerbaycanlı kadın hem duygulandı hem de duygulandırdı

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı duygulanan Azeri bir kadın yaptığı konuşmayla sosyal medyayı salladı. İsmi bilinmeyen Azeri kadın İstanbul'da Mısır Çarşısı önünde yapmış olduğu konuşmada, "25 yaşında olsam silahımı alıp savaşırdım. Ermeni taşnaklarının arkasında duran Fransa'dır, Ermenilere silahı gönderen İran'dır. İki bayrağı kimse ayıramaz. Bizim arkamızda duran Pakistan'dır, Türkiye'dir." dedi.

Azerbaycanlı kadının konuşması şöyle:

Sağ olsun Türkiye, Türk kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Hocalı Katliamı olduğu gece Türk askerleri geldi diyince biz havalimanına koştuk, gözyaşlarına boğulduk. Bizim Türk devletimiz ve Türk askerlerimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev var. Bize Fransa ve İtalya lazım değil, Taşnaklar lazım değil.

Allah Türk'ü başımızdan eksik eylemesin, Allah, Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerindeki kara bulutlar kaldıracak, şeytandan uzak olacağız. Allah'tan dileğim şeytanları, şeytan ülkelere düşürmesin.

25 yaşında olsam silahımı alıp savaşırdım. Ermeni taşnaklarının arkasında duran Fransa'dır, Ermenilere silahı gönderen İran'dır. İki bayrağı kimse ayıramaz. Bizim arkamızda duran Pakistan'dır, Türkiye'dir.

Televizyonda biri çıkmış Mehmet diye "Ermeniler bizim kardeşimizdir" dedi. Yazıklar olsun böyle denir mi?