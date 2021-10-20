Azerbaycanlı iş adamı Samsun'da ölümden döndü
Tasmasız bir şekilde serbest bırakılan pitbull cinsi köpek, kendisini sevmek için yaklaşan Azerbaycanlı iş adamı Arif Sehri’nin yüzüne saldırıp burnunu kopardı.
Samsun’un Atakum ilçesi, Yeşildere Mahallesi’nde, 18 Ekim günü işe gitmek üzere evinden çıkan Azerbaycanlı iş insanı Arif Sehri (35) ile eşi Fardina Sehri, kaldırımda yürürken caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salındı.
Köpeğin sahibi, korkan Fardina Sehri’ye, “Bir şey yapmaz, ısırmaz.” deyince, Arif Sehri köpeği sevmek istedi.
Pitbull, kendisini sevmek için yaklaşan Arif Sehri’nin yüzüne saldırıp burnunu kopardı.
Köpek, sahibinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kanlar içinde yerde kalan Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı.
Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.