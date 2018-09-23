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Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesi olayında yeni gelişme

Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov öldürdlüğü şüphesiyle gözaltına alınan katil zanlısı Gözal D. ile şoförü Barış A. adliyeye sevk edildi.

23 Eylül 2018 Pazar 13:39
Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesi olayında yeni gelişme

Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’un katil zanlısı Gözal D. ile şoförü Barış A. adliyeye sevk edildi.

Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri sona eren zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı.

Zanlılar daha sonra tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.

Etimat İsmailov'un, Bakırköy'deki ofisinde borç meselesi yüzünden tartıştığı Gözal D. tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, şüpheli Gözal D. Beşiktaş'ta gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:39
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Etimat İsmailov

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