Azerbaycanlı gazeteciden heyecanlandıran sözler: Bir aydan kısa bir sürede...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Ermenistan Azerbaycan çatışmasındaki son durumu yeniakit.com.tr'ye anlatan Toğrul Allahverdiyev, "Bütün Azerbaycan gençleri sayın Cumhurbaşkanımızdan savaş emri bekliyor." dedi.

Azerbaycan ordusunda kısmen seferberlik ilan edildiğini belirten Allahverdiyev, "Geçmişte ordumuzun kritik noktalarında görev yapmış subaylar yeniden orduya çağrıldı. Biz tüm Azerbaycan halkı olarak topyekun seferber olduk. Her Türk asker doğar. Hepimiz savaşa hazırız." diye konuştu.

'Karabağ'ı tamamen almamız bir ayı bulmaz'

"Azerbaycan ordusuna Batı'dan müdahaleler başladı. 30 yıldır susan BM, 30 yıldır susan İran, ABD bugün Azerbaycan'ı ateşkese davet ediyor. Batı'dan yapılan hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bu şekilde devam edersek Karabağ'ı bir aydan kısa bir sürede düşman işgalinden temizleyeceğiz."