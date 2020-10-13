Azerbaycanlı annelerden Ermenistanlı annelere 'Çocuklarınızı Karabağ'dan çekin' çağrısı

Ermenistan'da veya başka bir yerde hiçbir annenin ağlamasını istemediğini belirten Haydarova, şunları söyledi

:" Ey ​​Ermeni annelere, çocuklarınıza merhamet edin demek istiyorum. Karabağ toprakları bizim. Biz topraklarımız için savaşıyoruz. Çocuklarınız neden? Kim için, hangi topraklar için? kendiniz ve çocuklarınızı bir an önce savaştan çıkarın. "

Saldırı sonrası evlerinin yıkıldığını ve çocukları kendi elleriyle taştan ve yeraltından çıkardıklarını hatırlatan Nuşabe Haydarova, "Bebeklerin ve çocukların günahı yok, kendilerine ne olacağından habersizler. Allah yarattığı tüm çocukların hayatlarını annelerine bağışlasın. " ifadelerini kullandı.

Olayda iki çocuğu ağır yaralanan Günay Caferova, "Umarım kimsenin çocuğuna veya çocuklarına bir şey olmaz. Ama Allah onlara merhamet versin. Sivillerden uzak dursunlar. En büyük talebimiz kendi toprağımıza ulaşmaktır. Onlardan herhangi bir talebimiz yok. Bu felaketle bu gece karşılaştık? "Dedi.

Ermeni annelere seslenen Caferova, " çocuklardan ve sivillerden uzak durun. Bizim toprağımızdan uzak dursunlar. Bizim size bir saldırımız olmadı ve bu konuda acı çekmek istemiyoruz." Dedi.

"Bugün çocuklarımızın başına gelenlerin yarın da kendi çocuklarının başına gelebileceğini bilmeliler"

Meryem adlı 3 yaşındaki torunu yaralanan Elmira Kurbanova, Ermeni annelerin çocukları için asla gözyaşı dökmelerini istemediğini belirterek, "Onlar da anne, ama kimin haklı olduğunu görsünler" dedi.

Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu hatırlatan Kurbanova, "Bizim topraklarımızı ele geçirdiler. Hocalı ve diğer bölgelerde kadın, çocuk ve erkeklere saldırılar yapıldı. Bize Bugün füzeler ateşlendi. ne olacağını bilmeliler. bugün bizim çocukların başına gelen yarın onların başına gelebilir. " uyarısında bulundu.

Savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen Kurbanova, Ermeni annelerin çocuklarını Karabağ'dan çekip topraklarını barış içinde geri vermeleri gerektiğini söyledi.

Kurbanova, "Bütün Ermeni anneler Paşinyan'ın (Ermenistan Başbakanı) önüne yığılmalı ve 'Karabağ'dan çocuklarımızı çekin' demeli.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusu bir operasyon başlatarak Hadrut kasabası Cebrail şehrini ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtardı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde 10 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00'den itibaren Dağlık Karabağ'da cenaze ve tutuklu değişimini öngören insani ateşkes kararı vermişti.

Ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, 11 Ekim'de ülkenin ikinci büyük şehri Gence'ye Ermeni ordusunun füzeyle saldırması sonucu 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.