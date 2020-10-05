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Gündem Azerbaycanlı amcanın sözleri canlı yayındakileri ağlattı!
Gündem

Azerbaycanlı amcanın sözleri canlı yayındakileri ağlattı!

Azerbaycan'da Ermenistan tarafından bombalanan bir bölgede Azerbaycanlı amcanın sözleri canlı yayındakileri ve izleyenleri ağlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:19:00 -

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Hain saldırılara rağmen Azerbaycan halkı ise, topraklarını işgalden kurtardığı için sevinçli.

 

Stüdyodakileri ağlattı

Ülke TV'de, bombalanan bölgede yaşayan Azerbaycanlı bir amcanın sözleri stüdyodakileri ve izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan İlham Aliyev, Madagiz ve kritik bir öneme sahip Cebrail'İn alınmasının ardından gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, 'Ermenistan'ı iti kovar gibi kovduk.' ifadelerini kullandı. Savaşın ancak Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan çıkmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

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