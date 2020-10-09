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Dünya Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:29:00 - 2020-10-09 10:30:36
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian öldürüldü

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.

Ermeni asıllı sözde sanatçı öldürüldü

Bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için cephe hattına giden Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian'ın 7 Ekim'de çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Öldürülen sözde sanatçının ordu için yazdığı ve faşist söylemlerin olduğu birçok eseri bulunuyor.

Köşeye sıkıştılar

Öte yandan Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ı geri almak için hızla bölgeye doğru ilerlerken köşeye sıkışan Ermenistan ordusu ise askeri araç ve gereçleri arkalarında bırakarak bölgeden kaçarken, kimi zaman aldığı ağır darbenin acısını sivillerden de çıkarmaktan geri durmuyor.

30 sivil öldü

Harekatta bir kent, bir kasaba ve 26 yerleşim birimi yeniden Azerbaycan'a kavuşurken, Ermenilerin cephe hattının dışına yönelik gerçekleştirdiği havan, top ve füze saldırılarında 30 sivil Azerbaycan vatandaşı şehit olurken 150'ye yakın yaralı da tedavi altına alındı.

Bölge yeraltı zenginleri bakımından önemli

28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen ve Azerbaycan ordusunun geri almak için operasyonlar düzenleyerek hızla ilerlediği Dağlık Karabağ jeopolitik açıdan olduğu kadar yer altı zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir bölge. Ermenistan'ın uzun yıllardır işgal ettiği bölgeden ısrarla bu zamana kadar vazgeçememesinin perde arkasında ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'a bölgenin nefes borusu olması yatıyor.

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Yorumlar

Eyup

Ateşi bol olsun. Gebermiş. Fakat bizim sözde sanatçı bozuntularından bin defa daha iyi yanlış yoldada olsa hiç olmazssa ülkesini karalamıyor ve ülkesi için őlebiliyor. Birde bizdeki sanatçı denilen özellikle solak yavşaklara bak. Türkiyeye kin kusuyorlar.
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Abdulcabbar

Ermeniler ve yunanlar evlatlarını bebeklikten başlayıp hipnoz yöntemleriyle Türk ve islam düşmanı olarak yetiştirmekle savaş kazanacağını sanıyor...Oysa savaş, savaşla kazanılmaz...Savaş, teknolojik üstünlük kazanarak, caydırıcılıkla kazanılır...Hipnozla yetişmiş çocuklardan da böyle tekno başarılar beklenemez...Ancak cepheye gidip canlarından olurlar...Allaha şükür benim ülkemde biz objektif, özgür ve fikirli Olarak yetiştirildik.
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