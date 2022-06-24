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Gündem Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi
Gündem

Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi

Azerbaycan’ın, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 07:04:00 -
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılması beklenen uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.

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