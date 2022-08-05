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Dünya Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı
Dünya

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan, Londra Büyükelçiliğinin bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 00:20:00 -
Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin bir grup tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna bayraklar astığı ve sloganlar attığı bildirildi.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.

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