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Aktüel Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosluğundan Ermenistan'ın saldırısına tepki
Aktüel

Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosluğundan Ermenistan'ın saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:50:46 -
Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosluğundan Ermenistan'ın saldırısına tepki

KARS (AA) - Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes rejimini bozduğu ve sınır hattında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mevzilerine top, kalibreli silahlar ve havan toplarıyla ateş açtığı hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın bu saldırılara kendini savunmak için cevap verdiği belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın saldırılarının uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerine aykırı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan, Ermenistan'ın bir sonraki askeri tecavüzünü önlemek ve temas hattı boyunca yaşayan sivil ahalinin güvenliğini temin etmek amacıyla kendini savunma hukuku çerçevesinde ve uluslararası insan hakları hukukuna doğrudan bağlılık göstererek karşı saldırı ve cevap önlemlerini gerçekleştirmektedir."

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