Azerbaycan'ın iki şehrine balistik füze saldırısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hajiyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakü'ye yakın olan Hızı ve Apşeron bölgelerine 30 km'lik orta menzilli balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması üzerine çıkan çatışmalarda ağır darbe alan Ermenistan ordusu, işgal ettiği birçok yeri kaybetti. Ağır kayıpları sindiremeyen Ermenistan ise, alçak saldırılara başladı. Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı. Azerbaycan ordusuna karşı dayanamayan Ermenistan ordusu bölgede, sivilleri hedef aldı.
Balistik füze saldırısı
Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hajiyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yakın olan Hızı ve Apşeron bölgelerine 300 km'lik orta menzilli balistik füzelerle saldırdığını duyurdu. Hajiyev, Ermenistan'ın bu saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.