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Dünya Azerbaycan'ın iki şehrine balistik füze saldırısı
Dünya

Azerbaycan'ın iki şehrine balistik füze saldırısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hajiyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakü'ye yakın olan Hızı ve Apşeron bölgelerine 30 km'lik orta menzilli balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:44:00 - 2020-10-05 09:48:57
Azerbaycan'ın iki şehrine balistik füze saldırısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması üzerine çıkan çatışmalarda ağır darbe alan Ermenistan ordusu, işgal ettiği birçok yeri kaybetti. Ağır kayıpları sindiremeyen Ermenistan ise, alçak saldırılara başladı. Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı. Azerbaycan ordusuna karşı dayanamayan Ermenistan ordusu bölgede, sivilleri hedef aldı.

Balistik füze saldırısı

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hajiyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yakın olan Hızı ve Apşeron bölgelerine 300 km'lik orta menzilli balistik füzelerle saldırdığını duyurdu. Hajiyev, Ermenistan'ın bu saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

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Yorumlar

SİVİLLER VURULDUKÇA ERMENİSTANIN HAYATİ NOKTALARININ VURULMASI LAZIM ASKERİ ENERJİ GİBİ NEFESİNİ KESMEK GEREK
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