Azerbaycan’ın gurur günü

Hacı Yakışıklı/BAKÜ

Kafkas İslam Ordusu’nun teşkili ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü törenlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte dosta güven düşmana korku mesajları verdi. Bakü’nün Kurtuluşunun 100. yıl töreninde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Azerbaycan’ın 1991 yılında, bağımsızlığını yeniden kazanmasından sonra, onu ilk tanıyan devletin Türkiye Cumhuriyeti olması asla tesadüf değil kardeşliğimizin tabii sonucudur. Türkiye olarak bağımsızlığının ilk dönemlerinden başlayarak Azerbaycan’a elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.

“İKİ DEVLET, BİR MİLLET”

1132 şehit mezarıyla, Azerbaycan’ın Türkiye’den sonra en fazla şehit mezarlığı olan ülke olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir; iki kardeş kültür. İki devlet bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Geçmişi bilmeden Nuri Paşa ve askerlerinin binlerce kilometre öteden koşmalarının sebebi, şu dayanışma tablosunun kavramını biz kavrayamayız. 15 Eylül 1918 tarihinde kazanılan bu zaferi küçük göstermeye çalışan çevre olduğunu biliyoruz, yenilginin acısını hâlâ unutamayanlardır.”

ERMENİSTAN’A AÇIK MESAJ

“Azerbaycan’ın sevinci, derdi, sıkıntısı bizimdir” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Azerbaycan ağlarsa, biz ağlarız. Azerbaycan’ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir. Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı’da yaşananların, Yukarı Karabağ’da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur. Kardeşimizin topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir.”

YATIRIMLARIMIZ DAHA DA ARTACAK

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP gibi projelerin tüm bölgeye damgasını vurduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye, Azerbaycan’daki en büyük yatırımcılardan biri. İnşallah Azerbaycan da çok yakında Türkiye’de aynı konuma gelecektir. Bütün bu ilerlemelere rağmen yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Önümüzde çok daha büyük görevler bizleri bekliyor. Bize düşen, aramızdaki bağları daha da sağlamlaştırarak gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakmaktır. Bu dostluğu, ilelebet payidar kılacak projeleri hayata geçirerek her alanda işbirliğimizi derinleştirmektir.”

HAYDAR ALİVEY VE TÜRK ŞEHİTLERİNE DUA

Kafkas İslam Ordusu’nun teşkili ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü törenleri ‘kardeşlik’ görüntülerine sahne oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhabbetle kucaklarken iki lider, Bakü Türk Şehitliği ve Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek çelenk bırakıp dua etti.