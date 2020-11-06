Azerbaycan'ın efsanevi komutanı Hüseynov'dan duygulandıran mesaj

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Azerbaycanlı Komutan Ibad Hüseynov, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki ilerleyişine dikkat çeken Hüseynov, "Azerbaycan türkleri Nadir Şah döneminden beri zaferle sonuçlanan böyle bir askerî başarıya imza atmamıştı. Nadir Şah bir fatihti. Her başarı onun kişisel becerisine, zekâsına ve keskin kılıcına dayanıyordu. Bugünlerde yaşanan olaylar ise tamamen farklı. Bugün yaşananlar Türk halklarının hayatında yeni bir merhaledir." dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti tüm varlığıyla yanımızda'

"Karabağ’daki askerî zaferleri büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti olmadan tasavvur etmek mümkün değildir." ifadesini kullanan Hüseynov, "21. asır Türk-Turan asrıdır. Tüm alanlarda elde edilen başarılar yapılacak büyük işlerin sadece başlangıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün varlığıyla Azerbaycan’ın yanındadır ve tüm Azerbaycan türkleri de bunun bilincindedir. Kardeş ülkede İzmir depreminin yaşanması ve diğer sorunlara rağmen Azerbaycan’da yapılan vatan muharebesine bir an bile kayıtsız kalınmaması bizi kalpten etkilemiştir." şeklinde konuştu.

'Türkiye artık bölgesel değil, küresel güç merkezidir'

Ibad Hüseynov sözlerine şöyle devam etti:

"Karabağ'da destan yazdığımız bu günlerde sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adını anmamak elbette vicdana sığmaz. Sayın Erdoğan'ın cesur ve samimi demeçleri, hedefleri doğrudan ilan etmesi ve bu uğurda inançla yürümesi tüm dünyada merakla takip edilmektedir. Ahlak, söz ve amelin bütünlüğü, şimdiye kadar gördüğümüz klasik dünya siyasetine indirilen en ağır darbedir.