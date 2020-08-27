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Gündem Azerbaycan'ın efsane Komutana Hüseyinov: 2020 yılı kardeşimiz Türkiye için dönüm noktası oldu
Gündem

Azerbaycan'ın efsane Komutana Hüseyinov: 2020 yılı kardeşimiz Türkiye için dönüm noktası oldu

Azerbaycan'ın efsane Komutanı İbad Hüseyinov, pandemi süreci ile yeni bir dünya düzeninin oluştuğuna dikkat çekerek, "Herkes Türkiye'nin dünya liderliği yolunda olduğunu görüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:20:00 -
Azerbaycan'ın efsane Komutana Hüseyinov: 2020 yılı kardeşimiz Türkiye için dönüm noktası oldu

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Azerbaycan'ın efsanevi komutanı İbad Hüseyinov, "2020 yılı Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Herkes Türkiye'nin dünya liderliği yolunda olduğunu görüyor." dedi. Pandemi süreci ile yeni bir dünya düzeninin oluştuğuna dikkat çeken Hüseyinov, "Koronavirüs salgını ile birlikte tüm milletler ve devletler kendi iç sorunlarına yönelmiştir. Bununla birlikte, yeni bir dünya düzeninin oluşumu açıkça hissedilmektedir. Salgın sonrası dönemde, kimin hangi statüye sahip olacağı konusunda amansız bir mücadele vardır. Tüm sorunlara rağmen kardeş Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri inanıyoruz ki muhteşem olacaktır." ifadelerini kullandı.

'2020 yılı Türkiye için bir dönüm noktası oldu'

"Türkiye'nin tüm alanlardaki başarısı o kadar hızlı gerçekleşiyor ki bu başarılar bizleri sürekli sevindiriyor." diyen Hüseyinov, "Suriye ve Libya'da yürütülen başarılı askeri operasyonlar, bugünlerde Karadeniz'de keşfedilen devasa gaz rezervi ve bu gazın üç yıl içinde çıkarılacağına dair açıklamalar Türk aklının temel eserleridir. Yeni dünya düzeninin kurulmasında Türk aklı söz sahibi olacaktır. '21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağını' öngörenler yanılmadı. Herkes Türkiye'nin dünya liderliği yolunda olduğunu görüyor." şeklinde konuştu.

Azeri Komutan İbad Hüseyinov, sözlerine şöyle devam etti:

"Akdeniz’den Çin’e kadar büyük bir coğrafyada söz sahibi olma iddiasını gizlemeyen, aksine hedeflerini çekinmeden dile getiren sayın Erdoğan’ın politikası; insanlığa, İslam’a, gerçek demokrasiye, ahlaka, askerî güce ve bilimsel başarılara dayanırken, Türkiye’nin büyüklüğünü kabul etmeyen hainler tüm bu gelişmelere sadece seyirci konumunda kalarak pişmanlık duyacaklar."

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