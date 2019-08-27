0553 313 94 23

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

27 Ağustos 2019 Salı 11:01
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.

Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:01
  1. azerbaycan
  2. Gürcistan
  3. ortak tatbikat
  4. Türkiye
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
    1. Yalova’da ücretsiz ders kitapları..
    2. Akşehir’de 5. Geleneksel 3x3 Sokak..
    3. Öğretmen, öğrenci velisini silahla..
    4. DPÜ BESYO’nun Özel Yetenek Sınavları..
    5. Hisarcık polisinden emniyet kemeri..
    6. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’..
    7. Kardeşi tarafından kazara vuruldu
    8. Göztepe’den transfer atağı
    9. Gediz’de bebek bakım ve emzirme..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da
    11. Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya..
    12. Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar
    13. Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı
    14. ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı
    15. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    16. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    17. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    18. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    19. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    20. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    21. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    22. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    23. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    24. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    25. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    26. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    27. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    28. TOKİ Sakarya 2019 projeleri TOKİ..
    29. Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere..
    30. İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!