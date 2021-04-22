Azerbaycan'ın attığı tokat sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da, tutuklu muhalifleri desteklemek amacıyla başlatılan mitingin ardından savcılık binasına girmek isteyen protestocularla polis arasında çatışma çıktı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Syunik bölgesinde tutuklu bulunan muhalifleri desteklemek amacıyla Başsavcılık binası önünde gerçekleşen miting, polisle çatışmaya dönüştü.
Savcılık binası önündeki gergin durumun sürdüğü ve polisin birçok protestocuyu gözaltına almaya başladığı bildirildi.