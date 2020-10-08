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Dünya Azerbaycan'dan Yunanistan kararı
Dünya

Azerbaycan'dan Yunanistan kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın nota kararı sonrası Atina Büyükelçisini geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:23:00 -
Azerbaycan'dan Yunanistan kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a saldırısı kapsamında, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'dan bu bilgilerin araştırılması ve Azerbaycan'a bilgi verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın da Atina Büyükelçisi'ni aynı nedenle geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Nota vermişlerdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Atina’daki Büyükelçisini Dışişlerine çağırarak “tamamen var olmayan ve saldırgan açıklamalar medeniyle” protesto notası vermişti.

 

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