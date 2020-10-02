Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermeni ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerinin vurmasıyla birlikte fitili yaktı. Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için karşı askeri harekat başlatan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a büyük zayiatlar verdi ve bazı bölgeleri işgalden kurtardı.

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman

Ermenistan'a karşı askeri harekat başlatarak ağır darbe vuran Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın çevresindeki askeri noktalara yoğun bombardıman başlattı.

Putin ile görüştü

Ağır zayiatın ardından arayışa giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, taraftar toplamak için diğer devlet başkanlarıyla görüşme üzerine görüşme yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüştü.Görüşmede Dağlık Karabağ meselesinin ele alındığı bildirildi.

Paşinyan'dan skandal 'Türkiye' teklifi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız gazetesi Le Figaro gazetesine açıklama yaparak, "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" ifadesiyle skandal bir talepte bulundu.

Ermenistan'dan geri adım

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında tutunamayan ve sürekli olarak mevzi kaybeden işgalci Erivan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklaması yaptı.