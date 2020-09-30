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Dünya Azerbaycan’dan yeni saldırı açıklaması! "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde…’’
Dünya

Azerbaycan’dan yeni saldırı açıklaması! "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde…’’

Azerbaycan Ermenistan’ı darma dağın etti. Azerbaycan, Ermenistan’ın hava saldırı ve savunma sistemlerini imha etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:03:00 -
Azerbaycan’dan yeni saldırı açıklaması! "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde…’’

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim devam ediyor. Ermenistan ile zaman zaman çıkan çatışmalara ilişkin yeni haberler geldi.

Ağır kayıplar verdiler

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun ağır kayıp verdiği bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan’ın hava saldırı ve savunma sistemlerini yerle bir etti.

İmha edilen sistemler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin önemli açıklamalara imza attı.

Yapılan açıklamada, "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

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