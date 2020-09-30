Azerbaycan’dan yeni saldırı açıklaması! "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde…’’
Azerbaycan Ermenistan’ı darma dağın etti. Azerbaycan, Ermenistan’ın hava saldırı ve savunma sistemlerini imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim devam ediyor. Ermenistan ile zaman zaman çıkan çatışmalara ilişkin yeni haberler geldi.
Ağır kayıplar verdiler
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun ağır kayıp verdiği bildirildi.
Azerbaycan, Ermenistan’ın hava saldırı ve savunma sistemlerini yerle bir etti.
İmha edilen sistemler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin önemli açıklamalara imza attı.
Yapılan açıklamada, "Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi" ifadeleri kullanıldı.