  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Azerbaycan'dan üzen haber

Azerbaycan'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede ölenlerin sayısı 438'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:00:00 -
Azerbaycan'dan üzen haber

Azerbaycan'da son 24 saatte 363 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 31 bin 221'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 363 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 622 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 221'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 438'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 24 bin 495 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 708 bin 632 korona virüs testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı