  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan" çağrısı: Baskı yapılmalı
Dünya

Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan" çağrısı: Baskı yapılmalı

Ermenistan'ın sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan topraklarına gönderme girişiminde bulunduğunu söyleyen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:43:00 - 2021-03-15 14:43:36
Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan" çağrısı: Baskı yapılmalı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayramov, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride esir değişimi maddesinin yer aldığını, Azerbaycan olarak bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ifade etti.

Savaş döneminde esir düşen tüm Ermenistan askerlerinin iade edildiğini, iade edilen esir sayısının Azerbaycan'a iade edilen asker sayısından fazla olduğunu hatırlatan Bayramov, şunları söyledi:

"Şimdi bize yapılan çok sayıda başvuru ve çağrılarla ilgili duruma gelince, Azerbaycan o kişileri savaş esiri olarak kabul etmiyor. Çünkü onlar askeri operasyonlar döneminde tutuklanmadı. O insanlar, askeri operasyonlar bittikten sonra 26 Kasım 2020'de Ermenistan'ın Şirak vilayetinden getirilen kişilerdir. Onlar Azerbaycan topraklarında asker ve sivillerimizi katletti. Onlarla ilgili Azerbaycan yasaları gereği soruşturmalar sürüyor."

Bayramov, savaş sonrasında bölgeye asker getirilmesini "kabul edilemez" bulduklarını ve bunun üçlü bildirinin Ermenistan tarafından doğrudan ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "Şimdi bile Ermenistan tarafı sivil kıyafetli askerlerini yük kamyonlarında gece saatlerinde yasa dışı yollarla Azerbaycan'a gönderme girişiminde bulunuyor. Konuyu Birleşmiş Milletler (BM) başta olmakla tüm uluslararası kuruluşlara aktardık. Tüm uluslararası kuruluşlar bu konuda Ermenistan'a baskı yapmalı. Bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için taraflar yükümlülüklerini yerine getirmelidir." dedi.

Linde ise Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri ile ateşkes sağlandığını ve bölgede durumun değiştiğini belirtti.

Sorunun temelli çözülmesi gerektiğini, AGİT Minsk Grubunun bu konudaki faaliyetini desteklediğini ifade eden Linde, Azerbaycan ve Ermenistan'ın esir takasına devam edeceği ümidini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

Gayrimeşru ilişkide vahşet! Sevgilisi itiraf etti: Alperen'i birlikte gömdük
Gündem

Gayrimeşru ilişkide vahşet! Sevgilisi itiraf etti: Alperen'i birlikte gömdük

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava ..
Ceza yedi, polise
Gündem

Ceza yedi, polise "ben böyle devletin..." deyince sinirler gerildi!

Hafta sonu uygulanan Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Ceza yiyen vatandaş memurlara "Ben böyle ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay