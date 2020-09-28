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Dünya Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:31:00 - 2020-09-28 17:31:51
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'ın sivillerini vurmasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor.

Dünya gündemine bomba gibi düşen gelişme ile ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı"

Rusya merkezli medya kuruluşu Sputnik'e konuşan Bayramov, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" dedi.

Ermenistan'ın "Azerbaycan paralı asker kullanıyor" iddiasına da değinen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" ifadeleriini kullandı.

Ermenistan'ın "Türkiye" iddiası

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da yürütülen askeri faaliyetlere dolaylı olarak ilişkili olduğunu öne süren Erivan yönetimi, yaptığı açıklamada şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik mevcut saldırganlığı döneminde Türkiye sahada dolaylı olarak varlık gösteriyor. İHA'lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor. Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan'a yönlendiriyor" 

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