Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı
BAKÜ (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, mesajında, Adapazarı ilçesindeki patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, "Ailelerinin acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyorum. Acınız acımızdır." ifadesini kullandı.