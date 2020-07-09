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Aktüel

Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:26:41 -
Azerbaycan'dan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Adapazarı ilçesindeki patlamada 3 jandarma personelinin şehit olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, "Ailelerinin acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz. Yaralılara da şifa diliyorum. Acınız acımızdır." ifadesini kullandı.

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