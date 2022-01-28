Azerbaycan'dan Merkez Bankası'na 1 milyar euroluk yatırım
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 1 milyar euro tutarında mevduat yatırdı.
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 1 milyar euro tutarında mevduat yatırdı. Bu rakam 15 milyar 184 milyon 300 Türk Lirası'na denk geliyor.
Açıklama Azerbaycan petrol fonundan geldi
Açıklamada, Türkiye'de finansal istikrara olumlu katkı sağlayan bu yatırımın SOFAZ'ın yatırım stratejisi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
SOFAZ'dan yapılan açıklamada, yatırılan mevduatın 6 ay vadeli ve birkaç taksit halinde yatırdığını belirtildi.
Taksitler 27 Ocak’ta tamamlandı.