  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, her şeyin operasyon planına uygun sürdüğünü belirterek "İstikamet Karabağ." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:39:00 -
Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan, ordunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini belirterek, her şeyin operasyon planına uygun sürdüğünü ve istikametin Karabağ olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, basın toplantısı düzenledi.

Eyvazov, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla devam ettirdiğini belirtti.

Anar Eyvazov, bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğünü kaydederek Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışları ile büyük darbe indirildiğini vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, ayrıca yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun da Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini duyurdu.

Ermeni askerler firar etti!

Anar Eyvazov, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiğini ifade ederek Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de bildirdi.

Mağlubiyet ile karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Terter, Goranboy, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını ifade eden Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Azerbaycan ordusunun vurduğu bütün hedeflerin uluslararası kurallara uygun kanuni hedefler olduğunun altını çizen Eyvazov, Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu bulunmadığını, ordularının, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini, tam aksine her şeyin operasyon planına uygun sürdüğünü belirterek "İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele ..
Çok sayıda tank ele geçirildi
Dünya

Çok sayıda tank ele geçirildi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir çok tankı ele geçirdi.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay