Azerbaycan'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan, ordunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini belirterek, her şeyin operasyon planına uygun sürdüğünü ve istikametin Karabağ olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, basın toplantısı düzenledi.

Eyvazov, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla devam ettirdiğini belirtti.

Anar Eyvazov, bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğünü kaydederek Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışları ile büyük darbe indirildiğini vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, ayrıca yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun da Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini duyurdu.

Ermeni askerler firar etti!

Anar Eyvazov, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiğini ifade ederek Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de bildirdi.

Mağlubiyet ile karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Terter, Goranboy, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını ifade eden Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Azerbaycan ordusunun vurduğu bütün hedeflerin uluslararası kurallara uygun kanuni hedefler olduğunun altını çizen Eyvazov, Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu bulunmadığını, ordularının, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini, tam aksine her şeyin operasyon planına uygun sürdüğünü belirterek "İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." dedi.