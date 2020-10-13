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Gündem Azerbaycan'dan gövde gösterisi! Ermenistan rezilliklere doymuyor
Gündem

Azerbaycan'dan gövde gösterisi! Ermenistan rezilliklere doymuyor

Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' iddialarına, Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle Hadrut merkezden yayınladıkları video ile cevap verdi. Azerbaycan askeri, 'Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı. Yaşasın Azerbaycan!' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:06:00 -

Ermenistan'ın saldırmasıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında işgal edilen yerler tek tek kurtarılıyor. Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alırken Azerbaycan Ermenistan'ın yıllardır işgal altında tuttuğu yerleri almaya devam ediyor.

Ermenistan uluslararası kamuoyunda kendine destek bulamayınca algı operasyonlarıyla kamuoyunda Ermenistan'ı başarılı göstermeye çalışıyor. Azerbaycan'ın kontrol altına aldığı bazı yerler için yalan propagandası yapan Ermenistan'a, Azerbaycan ordusu yayınladıkları videolar ila yanıt vermeye devam ediyor.

Hadrut yalanına videolu cevap

Son yalanlama videosu Hadrut için geldi. Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' iddialarına, Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle Hadrut merkezden yayınladıkları video ile cevap verdi. Azerbaycan askeri, 'Ecdatlarımızın bize yadigarı bu bayrak, artık Hadrut'un merkezinde asılı. Yaşasın Azerbaycan!' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

fatih doğan

Ha paşinyan ha yunanın başındaki ne kadar aciz tipler.Atılan kemiklerle beslenip yeri gelince sadece havlayarak ses çıkarırlar.
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Haznevi

Anlayan anladı ses tonuna dikkat ;) 2 devlet 1 millet yaşasın şeriat
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