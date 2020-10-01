  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:40:00 - 2020-10-01 12:53:16
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalar 5. gününde aralıksız devam ediyor. Azerbaycan ordusunun harekatlarıyla Ermenistan ağır kayıplar verdi. Son açıklanan rakamlara göre, 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi imha edildi.

Ermenistan'a ültimatom

Cephe hattında çatışmalar sürerken Azerbaycan, Ermenistan'a ültimatom verdi. Ültimatomda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının derhal durdurulması istenirken, aksi takdirde misliyle cevap verileceği uyarısı yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“1 Ekim sabahı Ermenistan, Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesindeki cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

said

Azerbaycan karabağı filan alamaz. Durdurmazsanız misliyle karşılık verecem nedir karşılığını ver bu yaptığınızın kdv siydi de. Sonuçta savaştasın.
  • Yanıtla

LA GARDAŞ HEM DÖVÜYON HEMDE DURDİYO SENİN SEVGİNDE HOŞ DAYĞINDAHOŞ

SİZE GURBAN BU RİZELİ ELERİNİZ DERTGÖRMESİN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Esed ailesine kötü haber
Dünya

Esed ailesine kötü haber

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşşar Esed rejimine finansal destek veren ve iş yapan kurum ve bu faaliyetlerde rol alan bireylerin yaptı..
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay