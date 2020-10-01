Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının ardından iki ülke arasında başlayan çatışmalar 5. gününde aralıksız devam ediyor. Azerbaycan ordusunun harekatlarıyla Ermenistan ağır kayıplar verdi. Son açıklanan rakamlara göre, 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi imha edildi.
Ermenistan'a ültimatom
Cephe hattında çatışmalar sürerken Azerbaycan, Ermenistan'a ültimatom verdi. Ültimatomda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının derhal durdurulması istenirken, aksi takdirde misliyle cevap verileceği uyarısı yapıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“1 Ekim sabahı Ermenistan, Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesindeki cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"