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Aktüel

Azerbaycan'dan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:50:11 -
Azerbaycan'dan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki

BAKÜ (AA) - Ürdün'ün Azerbaycan Büyükelçisi Sami Abdullah Ghosheh, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ghosheh'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Araz Azimov, Ermenistan'ın saldırı gerçekleştirdiği dönemde Ürdün'ün bu ülkeye silah satmasının Azerbaycan kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirtti.

Büyükelçi Ghosheh de Azerbaycan'ın kaygısını anladığını, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri göz önünde bulundurarak sorunun giderilmesi için çaba harcayacağını kaydetti.

Daha önce Sırbistan'ın da aynı dönemde Ermenistan'a silah sattığı tespit edilmiş ve Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.

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