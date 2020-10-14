Azerbaycan'dan Ermenistan’a çarpıcı benzetme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Terter kentini İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın saldırısı altında kalan Sovyetler Birliği kenti Stalingrad’a (Volgograd) benzetti ve “Terter, Ermenistan'ın nazizmine karşı Azerbaycan'ın 'Stalingrad'ıdır” ifadelerini kullandı.

'Nazi' benzetmesi

Hacıyev, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı.

Hacıyev, Terter kentini İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın saldırısına uğrayan Sovyetler Birliği kenti Stalingrad'a benzetti. Hacıyev, "Ermenistan'ın ateşkese 'bağlılığı' mutlak bir ikiyüzlülüktür. Terter şehri, sabahtan beri ağır topçu saldırısı altında. 100'den fazla topçu füzesi şehre ve köylerine isabet etti. 6 sivil yaralandı, 1 sivil öldürüldü. Terter, Ermenistan'ın nazizmine karşı Azerbaycan'ın 'Stalingrad'ıdır" dedi.

Stalingrad'ın önemi

İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde, Mihver orduları ile Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Bu savaş, hemen hemen bütün tarihçiler tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir

Bahse konu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana devam eden ve neticede, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır.

Savaşın sonu ise Almanya açısından bir yıkım oldu. Mihver güçlerin savaşı kendi lehlerine döndürmeleri çabasında bir dönüm noktasıydı ve Doğu Cephesi'nde Alman zaferini imkansız kıldı. Doğu Cephesi'ndeki Mihver kuvvetleri toplamının neredeyse çeyreği, bu savaş esnasıdna kaybedilmiştir.