Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! SİHA'lar önderlik edecek

Azerbaycan ordusunun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verileceği kaydedildi.

Dağlık ve zorlu coğrafi arazilerde düzenlenen tatbikatlarda, roket ve topçu birlikleri, havacılık, Özel Kuvvetler arasındaki koordinasyon ve askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Askeri tatbikatlar 18 Mart'a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde de Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapacağını açıklamıştı.