Azerbaycan’dan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya tepki

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Türkiye'nin doğal gaz alımında yolsuzluklar yapıldığı, Azerbaycan'la imzalanan doğal gaz anlaşmasındaki değişiklikle Türkiye'nin milyarlarca dolar zarar ettiği, yönündeki açıklamalarına Azerbaycan’dan tepki geldi.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu,“Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, herhangi bir iç siyasi rekabetin ve partiler arası ilişkilerin ötesindedir, çünkü bu ilişkileri belirleyen her iki ülke halklarının milli iradesidir. Bu durumda, Milli İrade Türkiye Azerbaycan ilişkilerini gölgede bırakma niyetinin aleyhine dönüşmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykut Erdoğdu Azerbaycan ile Türkiye arasındaki enerji ilişkilerini karma ve karanlık olarak sunması kabul edilemez bir durumdur ve her iki ülkenin ulusal çıkarlarına aykırıdır. Bu ilişkiler gelişiminin en zirve noktasına ulaşmış ve Şuşa Deklarasyonu ile taçlandırılmıştır. İmzalanan hayati ehemmiyet arz eden stratejik belge her iki kardeş ülkenin ortak güvenliği için son derece önemlidir. Bu durumda kamuoyu, uygunsuz ve asılsız açıklamanın amacının ne olduğu ile ilgili sorunu haklı olarak gündeme getirmektedir. Şuşa Deklarasyonu bölgede kalıcı barışın, bölgesel ekonomik entegrasyonun, refahın ve güvenliğin korunmasına hizmet etmektedir. Bunu istemeyenler teröristler ve saldırganlık politikasından vazgeçmeyecek olanlardır. Aykut Erdoğdu bir an önce açıklamasını geri çekmeli, Türkiye ve Azerbaycan kamuoyundan özür dilemelidir” diye konuştu.

Anka Türk Birliği Genel Başkanı Dr. Derya Akdemir de, “CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu adeta bir millet iki devlet şiarını hiçe sayarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Azerbaycan'dan doğalgaz alımında 1 milyar 400 milyon dolar fazladan ödeme yapıldığını öne sürerek Azerbaycan ile Türkiye arasındaki köklü işbirliğini enerjide de geleceğe taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile ilgili gerçekçilikten uzak yorum yapmağa kalktı. Şaşırdık mı? Asla. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Azerbaycanla ilgili söylediklerinden dolayı özür dilemelidir. Aynı özrü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylevlerini hiçe sayan CHP Genel Merkezi'nden de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.