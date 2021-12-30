Azerbaycan'daki Muharrem Sarıkaya skeci Türkiye'yi de salladı
Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın skandalı Azerbaycan'da yayınlanan şov programına konu oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, mizahi bir şekilde sahnelendi.
Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, bir röportaj sırasında, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı.
Rezil olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti.
Gelen tepkilerden sonrasında özür dilemek zorunda kalan Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki görevinden istifa etmişti.
Azerbaycan'da mizahi bir şekilde sahnelendi
Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay ülke sınırlarını da aştı. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan "Komedixana" (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı.
Güldürü programında yeniden sahnelen olayda, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri seyirciyi kahkahaya boğdu.