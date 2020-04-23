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Aktüel

Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Aralarında 3 bebeğin de bulunduğu Türk yolcular, otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Zonguldak'taki yurda gönderildi - Yolculardan bazıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdı

2020-04-23 16:06:01 -
Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

ANKARA (AA) - Azerbaycan'daki, aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 185 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kilis" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.



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