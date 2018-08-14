Azerbaycan'da 'Türk mallarına destek' eylemi

Azerbaycan'da, Bakü Gaziler Birliği ile Osmanlı Diriliş Halk Hareketi üyeleri, Bakü Büyükelçiliği önünde Türkiye'ye destek eylemi yaptı.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı, ABD aleyhine sloganlar attı.

Bakü Gaziler Birliği Başkan Yardımcısı Muharrem İsmailov, Türkiye'nin son dönemdeki atılımıyla bölgesinde söz sahibi olduğunu belirterek, "Papaz bir bahanedir. ABD, Türkiye'nin yakın gelecekte süper güç olacağını anladı ve bunu haincesine engellemek istiyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle yapmak istedi, başaramadı. Şimdi de finans krizi ile bunu yapmak istiyor. ABD bunu da başamayacaktır." dedi.

ABD dolarını reddettiklerini belirten İsmailov, Türkiye'nin dostlarını, Türk lirasına geçmeye, Türk malı kullanmaya çağırdı.