  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu sadece 50 dakikada çözüldü! Görenler şok oldu

Rusya'nın karizması çizildi! Ukrayna şehri geri aldı

Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi!

İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Mr. Özdağ Pinokyo'nun pabucunu dama attırdı: PKK Savunucusu Birgün’ün yalanını kaynak gösterdi!

İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"

Japon basını Erdoğan’ı yazdı: Rahatsızlar ama başka çareleri yok

Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

AK Parti'nin teklifi kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim

İP'li Lütfü'nün edepsizliği! Karahasanoğlu canlı yayında paylaştı
Dünya Azerbaycan'da TikTok yasaklandı
Dünya

Azerbaycan'da TikTok yasaklandı

Azerbaycan'da Ermenistan'la süren çatışmalarla ilgili dezenformasyon içerik yaydığı için TikTok geçici süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 18:18:00 -
Azerbaycan'da TikTok yasaklandı

Azerbaycan'da Ermenistan'la süren çatışmalarla ilgili dezenformasyon içerik yaydığı için TikTok geçici süreyle yasaklandı.

Devlet Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, "TikTok, ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Cumhurtiyeti Devlet Güvenlik Hizmeti, TikTok yayınlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12-13 Eylül tarihlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaptığı geniş çaplı provokasyonlara karşı silahlı kuvvetlerimiz uygun müdahale tedbirlerini aldı. Halihazırda gerçekleştirilen askeri operasyonlarla ilgili sosyal medya platformu 'TikTok', ordumuzun başarılarına gölge düşüren, askeri sırlar içeren, toplumda yanlış bir kanaat oluşturmayı amaçlayan bilgiler yayınlamaktadır.

Azerbaycan topraklarında TikTok'un faaliyetlerinin geçici olarak sınırlandırılmasına karar verildi ve bunun için ilgili makamlara dilekçe verildi."

Devlet Güvenlik Teşkilatı, Azerbaycan vatandaşlarını diğer sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda panik yaratmaya yönelik hesaplanan bu tür gerçek dışı bilgilere inanmamaya ve sadece devlet kurumlarının resmi bilgilerine başvurmaya davet etti.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23