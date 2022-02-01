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Dünya Azerbaycan'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

Azerbaycan'da son korona bilançosu açıklandı

Kardeş ülke Azerbaycan'da 5 bin 223 kişi ile koronavirüs salgınında "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 18:29:00 -
Azerbaycan'da son korona bilançosu açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 663 bin 693'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 319 artarak 627 bin 342'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 755'e çıktı.

Bugüne kadar 6 milyon 172 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 27 bin 596 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmişti.

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