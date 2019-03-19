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Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de festivallerle kutlanıyor.

19 Mart 2019 Salı 16:57
Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de festivallerle kutlanıyor.


Azerbaycan’ın başkenti Bakü meydanlarında çok büyük şenliklerle kutlanan geleneksel Nevruz Bayramı Festivalleri düzenleniyor. Soğuk ve rüzgârlı havaya bakmayarak etkinliklere katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler stantlarda Azerbaycan’ın milli kültürünü yansıtan ürünleri, el sanatları, heykeller ve resim sergilerini de yakından inceleme imkânı buldu. Ziyaretçilerin stantlara ve konsere büyük ilgi gösterdiği gözlendi.


Nevruz Bayramı’nın Azerbaycan milli bayramı olduğunu vurgulayan Nezaket Aliyeva, "Nevruz Bayramı toprağın canlanmasını temsil ediyor. Çok güzel bir ortam var. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Şimdi herkesin evinde ’şekerbura’, ’qoğal’, ’semeniler’ var. Sofralarda her zaman bolluk olsun. Bütün Müslümanların, Azerbaycan’ın, Türkiye’dekilerin sofralarında bolluk olsun” ifadelerini kullandı.


Nevruz Bayramı için ailesi ile birlikte İran’dan gelen Ali Ali, "Azerbaycan çok güzel bir ülke. Bakü çok güzel bir şehir. Burada olmaktan memnunuz. Bayramının mübarek olsun” diye konuştu.


Beture Şükürova, "Herkesin bayramını kutluyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum. Burada yıllardır herkesin ilgi alanına uygun stantlar kuruluyor. Ülkemize gelen turistler de ülkemizin sembolleriyle tanışmış oluyorlar” diye konuştu.


Azerbaycan’da Nevruz Bayramı dolayısıyla 27 Mart’a kadar resmi tatil ilan edildi ve ülkede hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapılacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:57
  1. sergi
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