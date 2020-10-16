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Aktüel Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı
Aktüel

Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:57:03 -
Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu kararına göre, ülkedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 2 Kasım'a kadar tatil ilan edildi.

Bakü metrosu 2 Kasım'a kadar çalışmayacak.

Devlet kurumları personelinin sadece yüzde 30'u işe gidecek, diğer kısmı uzaktan çalışacak. Bu sistem özel sektöre de tavsiye edildi.

Bakanlar Kurulu, 65 yaş üstü kişilere evlerini terk etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'da eylülde 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ekimde giderek artmış ve 500'ü geçmişti.

Bugüne kadar 43 bin 280 vaka görülen ülkede 39 bin 671 Kovid-19 hastası iyileşmiş, 619 kişi yaşamını yitirmişti.

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