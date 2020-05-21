Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 44’e ulaştı

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e, ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 749’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 118 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 64 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 87 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 749’a yükselirken, korona virüs tespit edilen 44 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 340 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 250 binden fazla korona virüs testi yapıldı.