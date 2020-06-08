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Azerbaycan’da korona virüse bağlı can kaybı 93’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüse bağlı can kaybı son 24 saatte 5 kişi daha artarak, 93’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:16:11 -
Azerbaycan’da korona virüse bağlı can kaybı 93’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüse bağlı can kaybı son 24 saatte 5 kişi daha artarak, 93’e yükseldi.


Korona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 323 kişide korona virüs tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 7 bin 876’ya ulaştığı duyuruldu. Karargah, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 93’e yükseldiğini açıkladı. Operasyon Karargahı ayrıca 4 bin 377 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu aktardı.


Öte yandan, Azerbaycan’da bugüne kadar toplam 343 bin 391 adet korona virüs testi yapıldı.

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