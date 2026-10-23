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Ekonomi
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Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları geldi. Küresel piyasalarda tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi piyasaları sarstı. Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak iç piyasada da satıcılı bir seyir izleyen gram altın, yeni güne düşüşle başlayarak 6 bin 420 lira seviyesine çekildi. İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

#1
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 420 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

#2
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 azalışla 6 bin 422 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 420 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

#3
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 4 bin 14 dolardan işlem görüyor.

#4
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirmesi altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor.

#5
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji maliyetleri üzerinden enflasyonu körükleyebileceği ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre korumasına, hatta ilave sıkılaşmaya gitmesine neden olabileceği beklentilerinin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

#6
Foto - Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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