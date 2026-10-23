Altında düşüş trendi devam ediyor: İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı
Altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları geldi. Küresel piyasalarda tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi piyasaları sarstı. Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak iç piyasada da satıcılı bir seyir izleyen gram altın, yeni güne düşüşle başlayarak 6 bin 420 lira seviyesine çekildi. İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı